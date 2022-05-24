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İHA'nın Gezi paylaşımına tepki yağdı

"Türkiye’nin tarihine damga vuran adeta kara bir leke"

24 Mayıs 2022 12:21

İhlas Haber Ajansı'nın Gezi protestolarına ilişkin hazırladığı belgesele sosyal medyada tepki yağdı. 

"Türkiye’nin tarihine damga vuran adeta kara bir leke" ifadeleriyle servis edilen belgeselin anons metninde "Ağacın sadece bir araç olarak kullanıldığı amacın baştan belli olduğu gezi olayları açıkça ülkenin huzur, güven ve istikrarını hedef aldı. Bir ağaç bahane edilerek başlatılan olaylar kısa sürede tüm Türkiye’ye yayıldı" denildi.

Sosyal meyda hesaplarından da paylaşılan belgesele tepki yağdı. 

İşte o tepkilerden bazıları: 

 

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