Igor Tudor, İstanbul'a böyle veda etti...

Galatasaray'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Igor Tudor, İstanbul'a veda etti. Süper Lig 16. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında alınan yenilginin ardından yönetimin olağanüstü toplantı kararı sonrası Tudor ile karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrıldı. Hırvat teknik adam Atatürk Havaalanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Açıklama esnasında soru almayan Tudor'un duygulandığı kameralara yansıdı. İşte Igor Tudor'un veda sözleri: İçim rahat ve başarılı bir şekilde buradan ayrılıyorum. Yardımcılarımla birlikte elimden gelenin en iyisini yaptım. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirdik. Sadece 2 hafta lider değildik ve onda da 1 puan gerideydik. Takımdan ayrıldığımda zirvenin 1 puan uzağındaydık. Bu güzel ülkenin futbolu huzur içerisinde ve doğru bir atmosferde devam etmeli.