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Iğdır'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasından görüntüler

20 Şubat 2017 17:10

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen ve Iğdır'dan Nahçıvan'a giden Iğdır Turizm'e ait yolcu otobüsü, Iğdır-Nahçıvan karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı. DHA'nın haberine göre kazada, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan her iki aracın sürücüleri ile 8 yolcu öldü, 28 kişi yaralandı. Ölenler ile bazı yaralananlar, özellikle ön kısımları büyük hasar gören araçlarda sıkıştı. Olayın ardından Iğdır kent merkezinin yanı sıra kentin Karakoyun ve Aralık ilçelerindeki tüm ambulanslar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

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IğdırMetro Turizmotobüs kazasıAzerbaycanNahçıvan Özerk Cumhuriyetivideoolay yeri

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