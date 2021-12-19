Iğdır’da 'Ulaşıma zam geldi' diyen öğrencilerden protesto; Vali 'Zam yok' dedi

Iğdır'da ulaşıma zam geldiğini ifade ederek duruma tepki gösteren Iğdır Üniversitesi öğrencileri gece saatlerinde yürüyüş düzenledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, IÖğrenciler, gece saatlerinde KYK yurdundan çıkarak yürüyüş düzenledi. ‘Yönetim istifa’ sloganları ile durumu protesto etti.

“Vali gelsin' diye bağırdırlar gece yarısı Vali geldi"

Öğrenciler, Iğdır Üniversitesi’nin Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan dolmuş şoförlerinin fiyatları yükselttiğini belirterek dün gece yürüyüş yaptı. Kampüs içerisinde yüzlerce öğrencinin katıldığı yürüyüşü engellemeye çalışan polisler, Vali’nin gelerek sorunu dinleyeceğini belirtti. Sık sık “Vali gelsin” ve “Yönetim istifa” sloganları atan öğrenciler, soğuk havaya rağmen saatlerce valinin gelmesini bekledi.

Vali söz verdi, öğrenciler dağıldı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kılıçlar Yurdunda öğrencilerle zamları protesto eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, dolmuş şoförlerinin kendilerinden İl Trafik Komisyonunca belirlenen 2,5 lira yerine 3,5-4 lira aldığını, pazartesi gününden itibaren de fiyatların 6 lira gidiş, 6 lira dönüş olacağına dair söylentilerin olduğunu belirtti.

“Zam talebi var ama kabul etmedik"

Vali Sarıibrahim ise Iğdır’da minibüs ücretlerinin 6 liraya yükseltilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, minibüsçülerin zam talebinde bulunduğunu ancak komisyonun şimdilik bu talebi kabul etmediğini anlattı. Ortaya atılan zam söylemlerinin asılsız ve provokasyon amaçlı olduğunu ifade eden Vali Sarıibrahim, dolmuş ücretlerinin 2,5 liranın üstünde alınmaması için emniyet birimlerince çalışma başlatılacağını bildirerek öğrencilerin 2.5 TL’den fazla ödeme yapmamalarını istedi.

Vali Sarıibrahim’ın yaptığı açıklamalar üzerine protestocu öğrenciler olaysız şekilde dağılarak, ulaşım zammına yönelik tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirmeye devam etti.