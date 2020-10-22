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Iğdır’da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

22 Ekim 2020 14:00

Iğdır'da sopaların, bıçakların ve sandalyenin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. 

Olay, Iğdır Doğubayazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında aralarında bulunan husumet nedeniyle kavga çıktı. Savaş alanına dönen kavgada sopa, sandalye ve bıçaklar kullanıldı.

Kavgada ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Kavganın başlamasıyla vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler olaya hemen müdahale etti. Olayda yaralananlardan biri yan tarafına bıçak darbesi alırken diğer kişiler de farklı yerlerinde yaralandılar. Yaralıların hastaneye kaldırılması için 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Olayda yaralananlar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toplanan kalabalık güçlükle dağıtıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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