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Iğdır Belediye Eş başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınırken seslendi: Benim de gülüşüm onlara dert olsun!

15 Mayıs 2020 14:10

Gözaltına alınarak yerine kayyım atanan Iğdır Belediyesi Eşbaşkanı Yaşar Akkuş, “En büyük gücümüz halkımız ve gülüşümüz. Bu da size dert olsun. Baş eğmedik, eğmeyeceğiz” mesajı gönderdi.
 
Gözaltına alınarak yerine kayyım atanan Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, belediyede yapılan aramaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Akkuş belediyeden çıkarıldığı sırada gülümseyerek, “Benim gülüşüm dert olsun onlara”  dedi.

‘Bu da onlara dert olsun’

Ardından araca bindirilen Akkuş, emniyete götürüldü. Akkuş gözaltında avukatları aracılığıyla, “Çalmadık, çırpmadık, yemedik sizlere de yedirmedik, bu size dert oldu. En büyük gücümüz halkımız ve gülüşümüz. Bu da size dert olsun. Baş eğmedik, eğmeyeceğiz de” mesajı gönderdi.
 

İçişleri Bakanlığı'nca bugün yapılan açıklamada HDP'li 5 belediyeye daha kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı. 

Haklarında yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Muş'un Korkut İlçesi Altınova Belediye Başkanı Casim Budak ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca gözaltına alınan belediye başkanlarının yerlerine kayyım atandı. 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana kayyım atanan HDP'li belediyeye sayısı 45'e yükselmiş oldu.

Kayyım atanan HDP'li belediyeler

31 Mart yerel seçimlerinden sonra kayyım atanan HDP'li belediyeler şöyle:

* Diyarbakır Büyükşehir
* Mardin Büyükşehir
* Van Büyükşehir
* Hakkari Belediyesi
* Yüksekova Belediyesi
* Kulp Belediyesi
* Kayapınar Belediyesi
* Bismil Belediyesi
* Kocaköy Belediyesi
* Karayazı Belediyesi
* Nusaybin Belediyesi
* Erciş Belediyesi
* Cizre Belediyesi
* Saray Belediyesi
* Kızıltepe Belediyesi
* İpekyolu Belediyesi
* Yenişehir Belediyesi
* Hazro Belediyesi
* İdil Belediyesi
* Akpazar Belediyesi
* Batman Belediyesi
* Silvan Belediyesi
* Eğil Belediyesi
* Lice Belediyesi
* Ergani Belediyesi
* Güroymak Belediyesi
* Halfeli Belediyesi
* Gökçebağ Belediyesi
* Sur Belediyesi
* İkiköprü Belediyesi
* Mazıdağı Belediyesi
* Savur Belediyesi
* Bulanık Belediyesi
* Varto Belediyesi
* Suruç Belediyesi
* Başkale Belediyesi
* Muradiye Belediyesi
* Özalp Belediyesi
* Altınova Belediyesi
* Siirt Belediyesi
* Iğdır Belediyesi
* Korkut Belediyesi
* Kurtalan Belediyesi

 

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