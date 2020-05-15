Iğdır Belediye Eş başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınırken seslendi: Benim de gülüşüm onlara dert olsun!

Gözaltına alınarak yerine kayyım atanan Iğdır Belediyesi Eşbaşkanı Yaşar Akkuş, “En büyük gücümüz halkımız ve gülüşümüz. Bu da size dert olsun. Baş eğmedik, eğmeyeceğiz” mesajı gönderdi.

Gözaltına alınarak yerine kayyım atanan Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, belediyede yapılan aramaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Akkuş belediyeden çıkarıldığı sırada gülümseyerek, “Benim gülüşüm dert olsun onlara” dedi.

‘Bu da onlara dert olsun’

Ardından araca bindirilen Akkuş, emniyete götürüldü. Akkuş gözaltında avukatları aracılığıyla, “Çalmadık, çırpmadık, yemedik sizlere de yedirmedik, bu size dert oldu. En büyük gücümüz halkımız ve gülüşümüz. Bu da size dert olsun. Baş eğmedik, eğmeyeceğiz de” mesajı gönderdi.