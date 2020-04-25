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İftar saatinde ramazan topu yerine ses bombası patlatıldı

25 Nisan 2020 09:52

Bursa’da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı. Eski usul top atışlarında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve gelişen teknolojiyle ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle, sahur ve iftar saatinde itfaiye ekipleri ses bombası patlatıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler iftar ve sahur saatlerinde Tophane'den ses bombasını patlatıyor ardından ezanlar okunuyor.

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Bursaramazan topuBüyükşehir Belediyesises bombasıiftar saati

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