İETT'ye 50 yeni kadın şoför daha katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımla İETT bünyesine 8 Mart Kadınlar Günü’nde alınan bir kararla 50 yeni kadın şoför daha alınacağını duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından “Yapamazlar denmişti, çok da iyi yaptılar. Sayıları hızla artıyor” notunu düşerek, İETT bünyesine 50 yeni kadın kaptan daha alınacağının müjdesini verdi. İmamoğlu’nun paylaşımını eşi Dilek İmamoğlu da alıntılayarak, “Biz kadınlar birbirimize ilham verir, cesaretlenir, her işi yapar, her alanda başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, “2019 yılında çıktığımız bu yolculukta ilk olarak 10 kadın otobüs şoförünün istihdam ettik. Arkasından 2020 ve 2021 yıllarında da bu çalışmalarımız devam etti ve şu anda İETT filosunda 49 kadın otobüs şoförü hizmet vermekte. Bugün de 2022 yılı ile ilgili 50 kişilik yeni bir alım planladığımız için mülakatlarımız başladı. Bu sene sonunda sadece kadın otobüs şoförleriyle ilgili 99’a çıkarmayı arzu ediyoruz” dedi.