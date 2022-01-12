İETT şoförünü tabancayla tehdit etti; küfürler savurup tokat attı

İstanbul Eyüpsultan’da yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı İETT şoförünün önünü kesen bir kişi, tabancayla tehdit ettiği şoföre küfürler savurup tokat attı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü İETT şoförünün önünü keserek elindeki tabanca ile şoföre tehdit savurup aşağıya indirdi ve tokat da attı.

Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra otomobil sürücüsünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA