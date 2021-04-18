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İETT şoföründen darp isyanı; "psikolojim bozuldu" diyerek aracı yol ortasında bıraktı

“Psikolojim bozulduğu için gidemiyorum"

18 Nisan 2021 11:28

İstanbul Sancaktepe'de otobüse arka kapıdan binen yolcu, kendisini ikaz eden şoförü darp etmeye çalıştı. Şoför olay sonrasında "Psikolojim bozuldu" diyerek aracı yol ortasında bıraktı.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadıköy-Sultanbeyli güzergahında sefer yapan otobüs, durağa yanaştığı sırada bir kişi otobüse arka kapıdan binmeye çalıştı. Otobüs şoförü, arka kapıdan binemeyeceğini, HES kodu için kartını okutması gerektiğini söyledi. İddiaya göre, bu kişi otobüsten inmesini isteyen şoförü darp etmeye çalıştı.
 
Şoför, cadde ortasında otobüsü durdurarak tüm yolcuların otobüsten inmesini istedi. Bunun üzerine yolcularla şoför arasında da tartışma yaşandı. Otobüsteki yolcuların başka otobüslere binmesiyle olay son buldu.

“Psikolojim bozulduğu için gidemiyorum"

Otobüsün şoförü, “Arkadan binmesi ön tarafta bekleyen yolcuları mağdur etmesinden dolayı bana saldırdı. Psikolojim bozulduğu için gidemiyorum. Fazla aldığımızda şoför, eksik aldığımızda şoför, ceza kesilecek şoför. Her şeyde şoför mağdur. Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok. Burada deneme tahtası gibiyiz. Gelen bağırıyor giden bağırıyor” diye konuştu.

Bir süre bekledikten sonra sakinleşen şoför yola devam etti.

Kaynak: DHA

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