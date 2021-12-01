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İETT şoförü, ambulans sürücüsünü dövdü

İETT'den edinilen bilgiye göre sürücü Mehmet K. hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırıldı

01 Aralık 2021 11:04

İstanbul Bayrampaşa'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdü.

Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

İki sürücü de araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikince kez birbirine girdi. 

İETT'den edinilen bilgiye göre sürücü Mehmet K. hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırıldı.

 

Kaynak: DHA

İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayakİstanbul Bayrampaşa

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