İETT şoförü, yavaş kullanmasını söyleyen kadın yolcunun üstüne yürüdü

İstanbul'da Yeşilpınar-Eminönü seferini yapan 99Y adlı İETT otobüs hattının şoförü, kullandığı otobüsü yol ortasında durdurarak bir kadın yolcuya saldırdı. Şoförün, kucağında çocuğu bulunan kadının üzerine bağırarak yürüdüğü ve hakaretler yağdırdığı görüntüler sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcısının aktardığına göre, otobüs şoförü sefer sırasında bir yol inşaatı alanında geçerken işçilerle tartıştı. Tartışması sırasında oruçlu olduğunu belirten şoför daha sonra hızlı bir şekilde viraja girdi ve bu sırada otobüste bulunan bir bebeğin kafası demire çarptı. Kadın yolcunun şoförü yavaş kullanmasını yönünde uyarması üzerine şoför, otobüsü yol ortasında durdurarak yolcunun üzerine yürüdü. Görüntülere ilişkin açıklama yapan İBB Beyaz Masa olaya ilişkin inceleme başlattıklarını açıkladı.