İETT şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmek istedi: Bana mı veriyorsun vergiyi; öldürecek misiniz beni lan

İstanbul Ümraniye’de İETT şoförü 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcular ile tartıştı. İETT şoförü "Ben raporluyum, psikolojim bozuldu" diyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Şoförün, kendisine tepki gösteren kişiye de "Vergiyi bana mı veriyorsun ulan, benim kaç tane raporum var biliyor musun, Öldürecek misiniz ben lan?" demesi dikkat çekti.