İETT şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmek istedi: Bana mı veriyorsun vergiyi; öldürecek misiniz beni lan

Geçtiğimiz günlerde 17.00 saatlerinde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağında yaşanan olayda, 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istedi.
İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, "Aşağı inin devam etmiyorum" dedi. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.
"Vergiyi bana mı veriyorsun ulan"
Bir yolcunun, "Benim vergimle gidiyorsun" demesi üzerine İETT şoförünün “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi, benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun, öldürecek misiniz beni lan?” diye bağırması dikkat çekti.
İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.