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İETT şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmek istedi: Bana mı veriyorsun vergiyi; öldürecek misiniz beni lan

"Benim kaç tane raporum var biliyor musun?"

13 Ekim 2021 15:13

İstanbul Ümraniye’de İETT şoförü 'psikolojim bozuldu' diyerek yolcular ile tartıştı. İETT şoförü "Ben raporluyum, psikolojim bozuldu" diyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Şoförün, kendisine tepki gösteren kişiye de "Vergiyi bana mı veriyorsun ulan, benim kaç tane raporum var biliyor musun, Öldürecek misiniz ben lan?" demesi dikkat çekti.
 
Geçtiğimiz günlerde 17.00 saatlerinde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağında yaşanan olayda, 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istedi.
 
İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, "Aşağı inin devam etmiyorum" dedi. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

"Vergiyi bana mı veriyorsun ulan"

Bir yolcunun, "Benim vergimle gidiyorsun" demesi üzerine İETT şoförünün “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi, benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun, öldürecek misiniz beni lan?” diye bağırması dikkat çekti.
 
İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
iettşoför

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