İETT otobüsünün önünü kesip tehditler yağdırdılar

İstanbul Bakırköy'de İETT otobüsünün önünü otomobille kesen 2 kişi otomobilin plakasını söktü ardından küfürler yağdırıp uzaklaştı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 yan yolda yaşadı. İddiaya göre, Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı.

Uzun bir süre yolda korna çalarak İETT şoförünü taciz eden kişi ardından otobüsün önünü kesti. İETT şoförü Murat Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak yaşananların görüntülerini çekmeye başladı.

Otomobilden çıkan kişiler önce otomobilin plakasını yerinden söktü ardından şoförüne kapıları açmasını istedi. İETT şoförü içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi.

Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı küfürler yağdırıp uzaklaştı.