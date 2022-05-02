T24 LogoT24 Logo
Haberler

İETT otobüsü araziye uçtu

Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi

02 Mayıs 2022 11:20

İstanbul Sultangazi'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçerken, şoför kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre freni arıza yaptı. Durumu fark eden şoför, çevreye zarar vermemek için otobüsün direksiyonunu yol kenarındaki araziye çevirdi. Otobüs hızla araziye doğru uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçti.

Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "Sabah 08.00'da kalktım. Bana bahçemizde otobüs daldı dediler. 8 senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.

İstanbul SultangaziİETT otobüsü araziye uçtuotobüsün freni arıza yaptı

Diğer Videolar

Emekli Tuğgeneral Solmaztürk: Van Valiliği'nin dünyadan haberi yok, taş atılıyorsa niye kimsenin kafasında başlık yok

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Çağlayan'da hasta tutukluların yakınlarına polis müdahalesi: 6 kişi gözaltına alındı

CHP'li Girgin Bakan Nebati'ye fotoğraf gösterdi: Kur Korumalı Mevduat'a 40 milyar lira var, gece görüşlü helikoptere para yok

Marmaris'teki yangın havadan böyle görüntülendi

AKM'de Emine Erdoğan'ın mesajı okundu, seyirciler durumu protesto etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24