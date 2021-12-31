İETT'nin otobüslerinde bu yıl 62 binden fazla eşya unutuldu: Gelinlik, damatlık, külçe altın ve takma dişini bile unutan var

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) otobüsleri ve metrobüslerinde bu yıl 62 binden fazla eşya unutuldu. Unutulan eşyaların 20 bine yakını sahiplerine teslim edildi. En çok unutulan eşya 'İstanbulkart’ olurken külçe altınını, gelinlik ve damatlığını, hatta takma dişini unutanlar bile oldu. Sahibine ulaştırılamayan eşyalar, gelecek yılın nisan ayında yapılması planlanan açık artırmayla satışa çıkartılacak.

İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında unutulan ve duyarlı vatandaşlarca fark edilerek şoförlere teslim edilen binlerce kayıp eşya sahiplerini bekliyor. Bulunan eşyalar, İETT'nin Karaköy'deki Kayıp Eşya Deposu'nda muhafaza ediliyor. 2021 yılı içerisinde unutulan 62 binden fazla eşyanın 20 bine yakını sahiplerine teslim edildi.

İETT Bulunmuş Eşya Sorumlusu Esra Polat, toplu taşımalarda eşyasını unutan yurttaşların ne yapması gerektiğine yönelik olarak şunları söyledi:

“Yolcu Hizmetleri İletişim Daire Başkanlığı bünyesindeki Bulunmuş Eşya Büromuzda toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları yolcularımıza ulaştırıyoruz. Bir yolcu eşyasını kaybettiğinde yapacağı birkaç adım var. Öncelikle Alo 153’ü arayıp başvuruda bulunabilirler. İETT'de, İstanbul adresimizde bulunan kayıp eşya formunu doldurabilirler. Ya da Türkiye'de ilk defa yapılan bir sistemimiz var bizim. E-Devlet’ten kayıp eşya formumuzu doldurup bize ulaşabilirler.

2021 yılında, yaklaşık olarak 62 binden fazla eşya unutuldu maalesef. Biz, bunların yaklaşık olarak 20 bine yakın eşyayı yolcularımıza teslim ettik. En çok unutulan eşyalar arasındaysa 'İstanbulkart’lar yer alıyor. Sonrasında cüzdanlar, sonrasında elektronik eşyalar bu şekilde sıra devam ediyor.

"Geçtiğimiz zamanlarda bir külçe altın bulduk"

Çok dikkatimi çeken, geçtiğimiz zamanlarda bir külçe altın bulduk. Yaşlı bir amcamız, evini satıp yatırım için külçe altın almış, bunu da otobüste unutmuş. Biz, bunu bir dedektif gibi aradık ve yolcumuza sonunda ulaştık. Kendisi çok sevindi. Onun dışında yine geçtiğimiz zamanlarda bir gelinlik ve damatlık unutulmuş. Yeni evlenecek olan bir çiftimiz alışverişe gitmişler ve maalesef ki gelinliği ve damatlığı unutmuşlar. Onlara da ulaştık. Onları da bulduk ve teslim ettik. Zaten burada görüyorsunuz eşyalarımızı, ütüsünden kaskına kadar, oltasından gözlüğüne kadar, takma dişinden bıçak setine kadar birçok eşya unutulabiliyor.

Her eşyanın bir bekleme süresi var. Elektronik eşyaların bekleme süresi bir yıl. Bir yıldan sonra biz bunu açık artırma, ihale usulüyle satışa çıkartıyoruz.

En son 2019 yılında ihalemizi gerçekleştirmiştik. Pandemiden dolayı maalesef ki yapamadık ama inşallah gelecek sene nisan ayında bir ihale yapmayı planlıyoruz. E-Devlet projesi sayesinde biz 11 bine yakın yolcumuza ulaşabildik. Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50’den fazla yolcu sayısına ulaşabilmiş olduk.” (ANKA)