İETT'nin kadın şoförleri anlattı: "Tüm güçlü kadınları aramızda görmekten mutlu olacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT bünyesinde şoförlük yapan kadınlarla ilgili bir video paylaşarak "İstanbul onları, onlar da İstanbul’a hizmeti çok sevdi. İETT ailesine yeni kadın şoförler katılıyor" dedi.

İETT'deki şoför alımlarına başvuran kadınların liyakate göre seçildiğini vurgulayan İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Büşra Boysan, "Yolcularımızı dinlediğimizde kadın şoförlerin İETT'nin güldüren yüzü olduğunu fark ettik" ifadelerini kullandı.

İETT'ye şoför olarak alınan bir kadın ise bir yıldan fazla bir süredir kaptan şoförlük yaptığını ifade ederek "Tüm güçlü kadınları aramızda görmekten mutlu olacağız" diye konuştu.