İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat

İdlib’de Rusya’nın desteklediği rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

Arpalık Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBK) Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Yozgat Valisi Kadir Çakır başta olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.

Cenaze öncesi şehit annesi Emine Özdemir son kez oğlunun tabutuna sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde omuzlarda taşındı. Cenazeye katılan kalabalık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı.

Samsun

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Dr. Ahmet Demircan, Bedri Yaşar, Kemal Zeybek, Erhan Usta, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve binlerce vatandaş katıldı.

Kütahya

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz (27), memleketi Kütahya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Muhammed Yılmaz’ın babası Hüseyin Yılmaz, annesi Hatice Yılmaz, şehidin kardeşleri İbrahim ve Emre Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara

Ömer Çetin - Nurullah Geylani - İbrahim Berat Yılmaz

ANKARA (İHA) - İdlib'de Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Törene şehidin aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan protokol üyeleri, şehidin babası Mehmet Çankaya, annesi Kezban Erdemir ve kardeşlerine taziyelerini sundular.

Ne olmuştu?

Suriye 'rejim güçlerinin' İdlib kentinde TSK'ya yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucunda 34 asker şehit olmuştı. Türkiye bunun sonucunda sığınmacılara Avrupa sınır kapılarını açarak 'engellememe' kararı almıştı.