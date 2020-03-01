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İdlib şehidinin ağabeyi: Kimse ölmesin artık yeter, bir şeyler yapın!

01 Mart 2020 16:05

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın naaşı İzmir Gaziemir'de defnedildi. 23 yaşındaki şehidin ağabeyi cenazede "Yeter artık, kimse ölmesin. 'Dur' deyin artık. Asker ölmesin artık. Bir şeyler yapın, yeter!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: Tüylü Mikrofon

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