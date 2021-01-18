T24 LogoT24 Logo
Haberler

İdlib’de mülteci çadırları sular altında kaldı; aynı çadırda birden fazla aile kalıyor

18 Ocak 2021 12:28

Suriye'nin kuzeyinde İdlib kırsalında bulunan Kafr Aruq köyündeki mülteci kampı, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altına kaldı.

Kafr Aruq’ta bulunan 470 mülteci çadırı yağışlar nedeniyle büyük zarar gördü. Kampta bulunan 80 çadır kullanılmaz hale geldi. Çadırların kullanılmaz hale gelmesiyle kampta yaşayan birkaç aile daha küçük bir çadıra birlikte sığınmak zorunda kaldı.

Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri bölgede etkili olan şiddetli yağış ve kötü hava koşulları nedeniyle kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 50 kişinin grip olduğunu duyurdu.

ETİKETLER

SuriyeİdlibKafr Aruq köyümülteci kampımülteci çadırları sular altında kaldISELsuriyeli mülteciler

Diğer Videolar

Bursa'da kayıp alarmı; 35 saattir haber alınamayan genç aranıyor

Polis uygulamasına takılan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Samsun'da erkek şiddeti; bir kadını öldüresiye döven İbrahim Zarap adliyeye sevk edildi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Mart 2021

Kadınlar 8 Mart öncesi Kadıköy'de buluştu: Polis, gökkuşağı bayraklarının alana sokulmasına izin vermedi

CHP'li Başarır: Mersin'de Roman çocuklarımızın yüzde 62’si eğitim almıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kaymakam ile eczane çalışanları arasındaki diyalog tepki çekmişti; Zonguldak Valiliği'nden...

Buket Aydın'ın zor anları; İngilizce basımı olmayan kitabı gördüğünü söyledi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erman Toroğlu: Futbolumuzda da şeytanlar var; Serdar Tatlı'nın MHK Başkanı...

Yılmaz Özdil’den 11 şehit tepkisi: Milletin vicdanını kanatan ne varsa...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan Ümit Özdağ yorumu: Milliyetçi falan...

İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi...

Anket: Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş olursa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kaymakam ile eczane çalışanları arasındaki diyalog tepki çekmişti; Zonguldak Valiliği'nden...

Buket Aydın'ın zor anları; İngilizce basımı olmayan kitabı gördüğünü söyledi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24