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İdlib’de çocukların oynadığı EYP patladı

3 çocuk hayatının kaybetti, 2 sivil de yaralandı

20 Ağustos 2020 12:11

Suriye'nin İdlib’e bağlı Salqin kasabasında çocukların oyuncak sandığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatının kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Suriye’nin İdlib kentinde yer alan Salqin kasabasındaki Al-Alani köyünde el yapımı bir patlayıcı infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklar, köyde çocukların el yapımı patlayıcıyı (EYP) oyuncak sandıkları için oynadıkları sırada patlamanın meydana geldiğini belirtti.

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