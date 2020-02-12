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İdil Devlet Hastanesi'nde yangın, hastalar tahliye edildi

12 Şubat 2020 10:53

Şırnak’ın İdil İlçe Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hastane servislerinde yatan hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. 

Olay, sabah saatlerinde İdil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin üst katında çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 50 yataklı hastanede tedavi gören hastalar hastanenin acil bölümüne tahliye edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. 

Yangınla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimize bağlı İdil İlçe Devlet Hastanesi'nin idare bölümünün çatısında sabah saat 07.00 sıralarında nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış olup kısmen yemekhane katına da sıçrayan yangın tamamıyla söndürülmüştür. Çatıda ve yemekhane katında maddi hasar oluşmuştur. Hastanede bulunan hastalar yangın esnasında hastanenin acil servis bölümüne alınmıştır. Hastalarımızda ve hastane personelimizde yangından dolayı herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. 

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