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İddia: Taliban militanları, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşit Dostum'un evini bastı

Raşit Dostum'un evinin Taliban militanları tarafından basıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı

15 Ağustos 2021 11:36

Taliban, Afganistan'da ilerleyişiyle Kabil'e kadar ulaşırken sosyal medyada eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı General Raşit Dostum'un evinin Taliban militanları tarafından basıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Raşit Dostum'un Mezar-ı Şerif şehrindeki evinin dün Taliban militanları şehri ele geçirdikten sonra işgal edildiği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Taliban militanlarının evin içinde koltuklara oturduğu, altın işlemeli çaydanlık ve diğer eşyaları incelediği de görüldü.

ABD ve Türkiye'yle yakın temaslarıyla bilinen General Dostum'un şehir Taliban tarafından ele geçirilmeden önce kaçtığı belirtildi.

Raşit Dostumafganistan

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