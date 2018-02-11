İddia: MHP, AKP'den 8 büyükşehir istedi

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MHP, AKP ile yaptığı yerel seçim pazarlığında 8 büyükşehir istediğini iddia etti. CHP'li Yarkadaş, "MHP, AKP ile yaptığı yerel seçim pazarlığında 8 büyükşehir istedi, AKP ise 8 büyükşehir yerine MHP'ye 6 büyükşehir verebileceğini söyledi" CHP'li Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: "MHP, AKP'ye İzmir'de, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, Balıkesir'de, bildiğim kadarıyla Bilecik'te aday çıkarmamasını istedi. Muhtemelen bu uzlaşmalar onlar açısından olumlu sonuçlanırsa, saydığım illerde AKP'nin büyükşehir adayı olmayacak yerel seçimlerde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları olacak. Yani İzmir'de AKP aday çıkarmayacak, bunun yerine Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkaracak. Adana'da AKP aday çıkarmayacak, Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkaracak. Niye? Çünkü; AKP'nin, MHP'nin yüzde 3'lük, 4'lük, 5'lik artık her ne kadarsa o oya ihtiyacı var. Devlet Bahçeli, AKP'ye istediği her şeyi yaptırabilme gücüne sahip. Neden? Yüzde 50+1'le. Şimdi düşünün. Hemen geriye dön. Ne oldu? Devlet Bahçeli, bir sabah kalktık, başkanlık sistemini ortaya attı ve 50+1 geldi. AKP ve Tayyip Erdoğan buna hiçbir şey diyemedi ve o kulvara girmek zorunda kaldı" iddialarında bulundu.