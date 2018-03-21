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İddia: Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'da Ferrarisiyle tur atarken görüntülendi

21 Mart 2018 15:30

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'da zenginlerin yaşadığı bir sitede bir malikane, bir yat ve 640 bin dolarlık (yaklaşık 2.5 milyon lira) Ferrari otomobil aldığı ortaya çıktı. Aydın, malvarlığını Uruguay'a 10 yıl önce giden ve inşaat işçisi gözüken Osman K. adlı bir kişinin üzerine kaydettirmiş. Sputnik'in haberine göre, Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari için komşularına 'Babamın hediyesi' diyen Mehmet Aydın, yatını da ayda 9 bin dolara kiraya vermiş. Öte yandan Uruguay'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz lüks araçtaki kişinin Mehmet Aydın olduğu öne sürülüyor.

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