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İcralık deve haczedildi, yediemin deposuna bağlandı

"Borç babamın borcu, mal benim kendi malım"

30 Aralık 2021 16:42

Aydın’ın Efeler ilçesinde, tarım kredi borcunu ödeyemeyen Müfit Kurar adlı çiftçinin ahırında bulunan deve haczedildi. Çiftçi Müfit Kurar, bir bankadan ve Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığı kredileri ödeyemeyince icralık oldu. Kurar’ın evine gelen icra memurları, evdeki eşyalarla birlikte ahırda bağlı olan bir deveyi de haczetti. Oğlu Anıl Kurar ise icra memurlarına, deve ve motosikletin kendisine ait olduğunu belirterek itiraz ettiğini, ancak kandırıldığını söyledi. Devesini geri alabilmek için hukuki mücadele başlatan Kurar, ailesinin yaşadıklarını şöyle anlattı:

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