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İçişleri Bakanlığı'ndan, sevgilisini darp ettiği iddia edilen Kaymakam hakkında açıklama

08 Şubat 2018 16:04

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde bir kadını, yanındaki kişilerle birlikte ormanlık alana götürerek darp ettiği konusunda soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." Valinin eski sevgilisi olduğu belirtilen kadını 4 kişi ile birlikte zorla ormanlık alana götürdüğü, yol boyunca kadını darp ettiği ileri sürülmüştü. Kadın, ifadesinde "Ayakkabısının altını öptürdü" ifadesini kullanmıştı.

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