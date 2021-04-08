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İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman: Bir nevi darbe oldu

08 Nisan 2021 12:26

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kararı değerlendirirken "Bana yapılan sadece siyasi bir baskı deyin, dayatma deyin, adaletsizlik deyin, hukuksuzluk deyin ama önemlisi haksızlık. Bir nevi darbe oldu. Yalova halkının tercihi gasp edildi" dedi.

Anka Haber Ajansı'na konuşan Salman, "Benim görevden alınmamdan sonra, tam 7 yerde aynı zimmet olayı oldu. Samsun'da mali hizmetler müdürünün evinden neredeyse hazine çıktı. Benden başka görevden uzaklaştırılan bir tane belediye başkanı yok. Çünkü ben CHP'liyim. Diğerlerinin hiçbiri CHP’li değil. İşin en ince iki noktası burası" ifadesini kullandı.

 

Bir nevi darbe olduYalova Belediye Başkanı Vefa Salmangörevden uaklaştırıldı

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