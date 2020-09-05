İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorulara "Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok" cevabını verdi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren ‘Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında Çataklı, sokağa çıkma kısıtlamasının şu an için gündemde olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren ‘Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde yapılan operasyon, gözaltı ve tutuklamalara ilişkin bilgileri açıkladı.