İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, İçişleri Bakanı Soylu'yu bir grup insan tezahüratlarla karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Habertürk'te katıldığı programın ardından kalabalık bir grup tezahürat ve sloganlarla karşıladı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa yasağına rağmen İçişleri Bakanı'nı karşılayan grubunun yasağa uymaması ise tepki çekti.

İçişleri Bakanı Soylu Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programın ardından Soylu'yu karşılamaya gelen bir grup insan kamuoyunun tepkisini çekti. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, İçişleri Bakanı'nı karşılamaya gelen grubun uymaması tepkiyle karşılandı.

Televizyon binasının önünde toplanan grup Soylu'ya yönelik olarak, "Bu kadar soysuza, bir Soylu yeter", "Sen bize Reis'in emanetisin" sloganları attı.

CHP'li Başarır'dan soru önergesi

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır da konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

"Fakat, bir grup kişi; Soylu’nun TV programından sonra onu desteklemeye geliyor. Soylu da onlara; ‘…ayağınıza sağlık, ailelerinize selam söyleyin.’ diyor" ifadelerini kullanan CHP’li Başarır, "Bu isimler, televizyon binasına kadar nasıl geldi? Yollarda uygulama yok mu? İnsanlar, evinin yakındaki marketten alışveriş yapmaya giderken bile korkarken, bu insanlar bu cesareti nereden alıyor?" diye sordu.

Gariban vatandaşlara acımadan ceza kesilirken, trollerin sokaklarda şov için bağırdığını ve bu isimlere hukukun işlemediğini ifade eden CHP’li Başarır, ‘’Karton toplayana ceza yazan, eczanede maske-mesafe kavramına uyarak oturanlara ceza yazan, hastaneye gidiyorum diyenlere ceza yazan, evinden uzak markete gidene ceza yazan, parasızlıktan iş yerini açan esnafa ceza yazan İçişleri Bakanı, sokağa çıkma yasağının olduğu bir zaman diliminde kendi için tezahürat yapanlara ceza yazamıyor, işlem başlatamıyor ve aksine ‘Ayağınıza sağlık’ diyebiliyorsa fiilen bir İçişleri Bakanlığı yapmıyor demektir. Kurallara uymayan bir bakanı, hiçbir vatandaş ciddiye almaz‘’ dedi.

Başarır'ın verdiği soru önergesi şu şekilde: