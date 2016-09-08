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İçişleri Bakanı: Ya herro ya merro; teröre destek veren belediyeler hakkında gereği yapılacak

08 Eylül 2016 16:06

Valiler toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’de yerel yönetimler üzerinde teröre destek veren bir anlayış söz konusu. Bu devletimiz tarafından tespit edilmiş ve 28 belediye için gereken yapılmıştır. Bundan geri adım atmamız söz konusu değil" dedi. Soylu, "Bizim görevimiz, milletin verdiği emaneti yerine getirmek ve aynı açıklıkla millete teslim etmektir. İvedilikle gereğini yerine getireceğiz. Neymiş, müsaade etmeyeceklermiş. Ya herro ya merro devletin gücünü anlamayanlara gerekli cevabı vereceğiz. Teröre destek veren belediyeler hakkında gereği yapılacak" ifadesini kullandı. TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) birlikte belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak.

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Süleyman Soylu

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