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İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum depremi yaşadı: "Hayatınızdaki tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünde geçiyor"

Bakan Soylu ve Bakan Kurum ardından arama kurtarma köpeklerinin eğitiminin yapıldığı parkurda incelemelerde bulundu.

17 Ağustos 2020 13:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Konuşmalarının ardından Afet Eğitim Merkezi'ni gezen iki bakan, deprem simülasyonuna da katıldı.

Bakan Soylu ve Bakan Kurum ardından sel simülasyonu ve arama kurtarma köpeklerinin eğitiminin yapıldığı parkurda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belki hayatınızdaki tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünde geçiyor Böyle bir depremde eğer sağlam bir binada iseniz çıkıp bundan sonraki süreçte yakınlarınızı ararsınız. Çok zor sıkıntılı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Bütün deprem fotoğrafları gözümün önünden geçti. Bir tek şey hissettim belki de çocukluğumuzdan itibaren almamız gereken en önemli eğitimlerden bir tanesi deprem anında ne yapmamız gerekti. Çöküp kapanmamız ve sağlam bir yere tutunmamız konusunda ilk tavsiyeler aklıma geldi. Hiç tereddütsüz bunu yapmalıyız. Biz afet bölgesindeyiz. Yapmamız gereken açık. Eğitimimizle bunu tamamen birleştirmeliyiz. Aklımdan geçen her çocuğa bu eğitim vermek oldu" şeklinde konuştu.

 

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İçişleri Bakanı Süleyman SoyluÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat KurumAfetlere Hazırlık HaftasıAfet Eğitim Merkezideprem simülasyonu

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