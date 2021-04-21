İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Yerlikaya ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı cenaze töreninde Koronavirüs tedbirleri unutuldu

Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de cenazedeydi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Koronavirüs tedbirlerine uyulmadı