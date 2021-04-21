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İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Yerlikaya ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı cenaze töreninde Koronavirüs tedbirleri unutuldu

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Koronavirüs tedbirlerine uyulmadı

21 Nisan 2021 09:13

Saidi Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde Koronavirüs tedbirleri unutuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı törende sosyal mesafeye uyulmadı.

Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de cenazedeydi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Koronavirüs tedbirlerine uyulmadı

 
 
 
 

 

Saidi Nursi'nin talebesicenaze töreniKoronavirüs tedbirleriİçişleri Bakanı Süleyman SoyluDiyanet işleri Başkanı Ali Erbaş

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