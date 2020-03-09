İçişleri Bakanı Soylu: Gazetecilere 'deprem haberi nasıl verilir' dersi vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul depremine ilişkin alınacak tedbirler kapsamında gazetecilere 'deprem haberlerinin nasıl verilmesi gerektiğine' yönelik ders vereceklerini açıkladı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği “Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı”nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beklenen İstanbul depremine vurgu yaparak"Tüm televizyonlara yönelik eğitime başlıyoruz. Özellikle muhabirlere bir deprem haberi nasıl verilir, nasıl verilmesi lazım, ne söylenmesi lazım, bütün bunlarla ilgili kendi iletişimimiz dâhil olmak üzere çalışmayı ortaya koyacağız" dedi.