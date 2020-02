İçişleri Bakanı Soylu: Bir hükümetin en önemli görevi milletine bıkkınlık vermemesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlara seslenirken "Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz" dedi. Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu açılış törenine katıldı. Kaymakam adaylarına seslenen Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Özellikli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz. İdeolojik bir bakış açısı ortaya koyarsak hepimiz, hataya düşeriz. Bu ülkeye kaymakam olacaksınız. Yapacağınız her iş Türkiye'yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getirebilecektir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz. Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız."