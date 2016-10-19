İçişleri Bakanı: 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerinde iptal olmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki eylem yasağıyla ilgili olarak, "Gösteri yasağını 29 Ekim ve 10 Kasım'la ilişkilendirilmesi abesle iştigaldir" ifadelerini kullandı. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, şunları söyledi: "Dönem dönem tedbirler alırız. Bir taraftan güvenlik kuvvetlerimizin çabaları diğer taraftan terör örgütleriyle mücadele etmesi elbette yapılabilmeli. Resmi törenlerin organizasyon ayrı bir süreçtir. Bu kadar önemli bir süreç içerisinde yürürken özellikle sorumluluk sahiplerinin biraz daha duyarlı olmasını isterim. Etkinlik yasağının ne 29 Ekim'le 10 Kasım'la ilişkilendirmek abesle iştigaldir. Bu konuda herkesten hassasiyet bekliyorum."