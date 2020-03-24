İçişleri Bakanlığı: Hepimizi üzen görüntüyü çeken kişiyi yakaladık; amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik

İçişleri Bakanlığı, dün (23 Mart) Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı kendisini polis gibi tanıtarak 'Normalde cezai işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim' diyerek tehdit eden şahsın yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımı retweet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili attığı tweet dizisinde "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" dedi.

Altun'un konuya ilişkin attığı tweet dizisi şöyle;

"65 yaş yaşını dolduran vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları #COVİD-19 riskine karşı korumayı hedeflemektedir. Bu vatandaşlarımız, diğer bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin asli üyeleridir, bizlerin kıymetli büyükleridir.

Son birkaç günde üzülerek görüyoruz ki bazı hadsiz kişiler sosyal medya mecralarında 65 yaşını dolduran vatandaşlarımızı tahkir edici bazı görüntü ve söylemleri dolaşıma sokmaktadır. Söz konusu görüntü ve söylemler bu aziz vatandaşlarımızı adeta hedef haline getirmektedir.

Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar!

"Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" COVID19’a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir."