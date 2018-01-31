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İçinden 'mavi balina' çıkan sürpriz yumurta hakkında suç duyurusu

31 Ocak 2018 18:37

Dört yaşındaki kızı için aldığı sürpriz yumurtadan mavi balina oyuncağı çıktığını gören Nilüfer Akcoşkun Bozbağ adlı kadın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bozbağ, "Mavi balina oyununu oynayanlar kurtulamıyor, hatta intihar ediyor. Dört yaşındaki bir çocuğa böyle bir oyuncak nasıl verilir?" dedi. Rusya'da geliştirilen ve sosyal medya üzerinden yayılan Mavi Balina Oyunu nedeniyle dünya genelinde 100'den fazla çocuğun intihar ettiği iddia edilmişti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan elektrik ve inşaat teknikeri Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 4 yaşındaki kızı için aldığı sürpriz yumurtadan mavi balina oyuncağı çıkınca gıda firmasına tazminat davası açtı. Dünyada yüzlerce çocuğun Mavi Balina oyununu oynaması sonucunda intihar ettiğine dikkat çeken anne Bozbağ, bu tür oyuncakların küçük çocukların psikolojilerini olumsuzca etkilediğine söyledi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Bozdağ, “Küçük bir ayrıntı gibi gözükebilir ama 4 yaşındaki bir çocuk bu oyuncağa alışırsa mavi balina oyununa da alışabilir” dedi.

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