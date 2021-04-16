İçinde bulunduğu uçak acil iniş yapan Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama

Ankara'dan Şırnak'a giden ve içinde bulunduğu uçak havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Rabbim beterinden saklasın. Yaklaşık 33 bin fitteyken motor fanlarında yüksek bir gürültü ile karşılaştık. İrtifayı azalttık ancak buna rağmen gürültü geçmedi. Şırnak yolunda giderken daha emniyetli olmak kaydıyla Malatya´ya indik. Şimdi de programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bugün Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı.

TIKLAYIN - Tarım Bakanı Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı; acil iniş yaptı