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İçeri alınmadığı barın korumasını vurdu

Polis, saldırgan E.A'yı Fatih'te yakaladı

06 Kasım 2021 10:59

İstanbul Beyoğlu'nda bara alınmayan kişi, kapıda bekleyen korumayı ve yabancı uyruklu bir müşteriyi tabancayla vurdu. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli daha sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen salı saat 23.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'ndeki barda yaşandı. Buraya gelen E.A. isimli kişi, içeri alınmadı. E.A bir süre sonra bar önüne arkadaşıyla tekrar geldi. E.A. arkadaşını konuşması için kapıda bekleyen korumanın yanına gönderdi. Arkadaşı da içeri alınmadı. E.A. arkadaşından aldığı tabancayla bara yönelerek ateş etti. Barın giriş kapısı önünde arkası dönük olan koruma A.B uğradığı silahlı saldırıda baldırından vurularak yaralanırken, barda bulunan yabancı uyruklu bir müşteri de yine baldırından vuruldu. 

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu saldırgan E.A'yı Fatih'te yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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