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İçerde'ye Şener Şen mi geliyor?

28 Şubat 2017 21:38

Başrolünde Çekin Tekindor, Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Hande Soral gibi ünlü oyuncuları bulunduran 'İçerde' dizisine “Kudret Sönmez Tek” adlı bir karakter dahil oluyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından, sosyal medyada bu karaktere hayat verecek ismin Şener Şen olacağı konuşulmaya başladı. İçerde yeni bölüm fragmanı (24.bölüm) ne zaman yayınlanacak sorusuna Ay Yapım Çarşamba veya Perşembe günü olarak belirliyor. Önceki haftalarda Çarşamba günü saat 22:00'den sonra fragmanı Youtube'ta yayınlayan yapım ekibi, iki haftadır Perşembe günleri yayınlıyor.

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