İbrahim Ufuk Kaynak'tan ekonomi yorumu: Bu zamana kadar bütün ülkelere saldırıyorlardı, şu anda hedef açıkça Türkiye

Arkeoloji ve sanat tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, TVNET programcısı Taha Hüseyin Karagöz’ün sosyal medyada paylaştığı bir videoda ekonomiyle ilgili "Şu anda hiçbir ülkenin parasına saldırılmıyor sadece Türkiye'nin parasına saldırılıyor. Bu zamana kadar bütün ülkelere saldırıyorlardı. Şu anda hedef açıkça Türkiye" dedi.

Ersin Çelik ile Yeni Şafak'ta 'Hafıza' isimli bir program da yapan Kaynak, bu sözleri kendisinin demediğini, John Perkins’in ‘Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları’ adlı kitabında dile getirildiğini ifade etti.

Ofis ortamında bulunan gençlerle konuşan Kaynak, "Bizden yalvarmamızı, diz çökmemizi istiyorlar. Kim istiyor, bir tek aile komik gelecek size çok iyi Türkçe konuşuyorlar, pancar çorbası, mısır ekmeği yiyen bir Rothschild ailesi istiyor. Bunları ekranda söyleyemiyorum size söylüyorum. Senden benden iyi Türkçe konuşuyorlar. Çünkü onların kökeninde Kırım Türklüğü var, Yahudiye dönmüş Türklerden. Biz Müslüman Türküz onlarla aramızda fark var" diye konuştu.

TVNET programcısı Taha Hüseyin Karagöz o anları, "Ofiste arkadaşlar @IbrahimUfukKay1 abiye ekonomiyi sorunca..." notuyla paylaştı.