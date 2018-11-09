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İbrahim Tatlıses'ten canlı yayında evlilik teklifi: 8. çocuk senden gelecek

09 Kasım 2018 14:29

İbrahim Tatlıses, telefonla bağlandığı magazin programında 2011 yılında evlenip boşandığı eski eşi Ayşegül Yıldız'a yeniden evlenme teklifi etti. İbrahim Tatlıses 2011'de nikah masasına oturduğu Ayşegül Yıldız'dan 2013'te boşanmıştı. Geçen ocak ayında televizyondan "Ayşegül'e aşık değilim ama onunla yeniden evlenmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı. "Hayır" cevabını alan İbrahim Tatlıses bugün Kanal D'nin 2. Sayfa programına bağlanarak yine evlilik teklifinde bulundu. Tatlıses, "Alooo sana söylüyorum sarışın. Evlilik teklifim hala geçerli, sana 4 tane şarkı yaptım. Benim sekizinci çocuğum senle gelecek. Hala aşığım." dedi. Ayşegül Yıldız ise Bendeki yeri evli olsak da olmasak da çok farklı. Ama evlilikte bir taraf birisini yıpratıyor. Artık birbirinize zarar vermeye başlıyorsunuz. O beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum ama o defter kapandı." cevabını verdi.

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