İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar arasındaki 15 yıllık küslük İbo Show'da sona erdi

21 Ocak 2021 14:42
Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile 15 yıllık küslüğüne İbo Show'da son verdi.
Star’da yayınlanan ‘İbo Show'a katılan Ebru Yaşar, sosyal medyada İbrahim Tatlıses'le çektiği bir video paylaştı. Yaşar, paylaşımına “Birbirimizi görünce ağladık" notunu ekledi.
Öte yandan Cumartesi günü yayınlanacak İbo Show'un yeni bölümünün konukları arasında Ebru Yaşar'ın yanı sıra Selçuk Balcı, Resul Dindar, Çetin Altay ve Mehmet Ali Erbil de olacak.
Bir dönem İbrahim Tatlıses'in plak şirketiyle çalışan Ebru Yaşar'ın İbrahim Tatlıses'le yaşadığı 'patron-sanatçı' gerginliği nedeniyle küstüğü biliniyor.
© Tüm hakları saklıdır.