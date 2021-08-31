İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a ziyaret; düet yaptılar

İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir araya geldi. Tatlıses'in Avşar'ı ziyaretinde renkli anlar da ortaya çıktı. İkili, 'Haydi Söyle' şarkısına düet yaptı. Tatlıses, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

"Haftanın 5 günü arıyor"

İşte Tatlıses'in o paylaşımı

"Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim sağ olsun bizi bir karşılaması var, bize balık ikram etti. Hülya Hanım, lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin... Yahu sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun? Haftanın 5 günü 'İbocuğum nasılsın, iyi misin? Sağlığın yerinde mi?' der mi bir insan! O bir Hülya Avşar der kardeşim... İşte Hülya Avşar böyle bir insan, tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum"