İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili videolu açıklama

Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı ileri sürülen İbrahim Tatlıses, hakkındaki iddialara cevap vermek için bir YouTube kanalı açtı. Karakaya ile sevgili olmadığını söyleyen Tatlıses, "O benim sol kolum var mı ötesi" dedi.

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine düştü. Tatlıses aşk haberleriyle ilgili olarak ilk kez konuştu.

YouTube hesabı açan İbrahim Tatlıses, “Gülçin Hanım kimdir, gelin size anlatayım.” dedi ve şöyle konuştu: “Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter’ıma bakar, Instagram’ıma bakar. Gülçin Hanım’a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil.