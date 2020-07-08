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İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili videolu açıklama

08 Temmuz 2020 11:18

Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı ileri sürülen İbrahim Tatlıses, hakkındaki iddialara cevap vermek için bir YouTube kanalı açtı. Karakaya ile sevgili olmadığını söyleyen Tatlıses, "O benim sol kolum var mı ötesi" dedi.

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine düştü. Tatlıses aşk haberleriyle ilgili olarak ilk kez konuştu.
 
YouTube hesabı açan İbrahim Tatlıses, “Gülçin Hanım kimdir, gelin size anlatayım.” dedi ve şöyle konuştu: “Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter’ıma bakar, Instagram’ıma bakar. Gülçin Hanım’a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil.

Bana keleş sıkıldı... 

Tatlıses, hesabından paylaştığı videoda yaşadığı saldırı sonrasındaki yaşantısıyla ilgili olarak “Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler” sözleriyle yakın çevresine ve dost bildiklerine sitemde bulundu.

“Gülçin de sol kolum, var mı ötesi"

Tatlıses aynı zamanda magazin gündemine bomba gibi düşen sevgili haberleriyle ilgili olarak da şu sözleri sarf etti: “Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?”

 

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