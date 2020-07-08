İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili videolu açıklama

Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı ileri sürülen İbrahim Tatlıses, hakkındaki iddialara cevap vermek için bir YouTube kanalı açtı. Karakaya ile sevgili olmadığını söyleyen Tatlıses, "O benim sol kolum var mı ötesi" dedi.
Bana keleş sıkıldı...
Tatlıses, hesabından paylaştığı videoda yaşadığı saldırı sonrasındaki yaşantısıyla ilgili olarak “Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler” sözleriyle yakın çevresine ve dost bildiklerine sitemde bulundu.
“Gülçin de sol kolum, var mı ötesi"
Tatlıses aynı zamanda magazin gündemine bomba gibi düşen sevgili haberleriyle ilgili olarak da şu sözleri sarf etti: “Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?”