İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: "Allah'ım sesimi geri ver"

25 Nisan 2021 12:05
Dokuz yıl aradan sonra 'İbo Show' ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, programın yayınlanan son bölümünde gözyaşlarını tutamadı ve "Allah’ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver” diyerek dua etti.
Star TV ekranlarında yayınlanan 'İbo Show', 24 Nisan Cumartesi akşamı 23. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme; Zekeriya Ünlü konuk olurken; programda sıra gecesi yapıldı.
Stüdyoda çiğ Köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Sıra gecesinin bir bölümünde İbrahim Tatlıses, duygusal anlar yaşadı.
Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağladı.
Tatlıses, "Allah’ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver” diyerek dua etti.
Zekeriya Ünlü de "Neler yapmışsın abi, hep söylüyorum bu dünyaya bir İbrahim Tatlıses daha gelmez" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta İrem Derici, Deniz Seki, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya'nın konuk olduğu İbo Show'da; Tatlıses, sevenlerine sürpriz yapmıştı. Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' adlı yeni şarkısını seslendirmişti.
Zaman zaman İbo Show'da duygusal anlar yaşayan Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda eski performanslarının yayınlandığı VTR'nin ardından gözyaşlarını tutamamıştı.
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