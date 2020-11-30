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İbrahim Tatlıses: Cumhurbaşkanımız rica ediyor, kimse maske takmıyor; bir adam 'Dolu yağacak' dedi, herkes arabasına maske taktı

İbrahim Tatlıses maske takmayanlara sitem etti

30 Kasım 2020 17:03

Sanatçı İbrahim Tatlıses, İbo Show programında yeni tip Koronavirüs tedbirlerine uymayıp maske takmayan vatandaşların, dolu uyarısı geldiğinde araçlarını korumak için battaniye ve halı ile önlem aldıklarını söyleyerek sitem etti. Tatlıses, "Cumhurbaşkanımız bangır bangır bağırıyor. Sağlık Bakanımız bangır bangır bağırıyor, 'maske takın' diye. Kimsenin taktığı yok. Bir tane adam çıktı, 'Dolu yağacak' dedi. Herkes arabasına 'maske' taktı" dedi. 

Yıllar sonra Star TV ekranlarında İbo Show programına devam eden İbrahim Tatlıses, programın son bölümünde Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'u ağırladı. Etrafındaki insanların maske taktığını maskesiz kişileri kendisine yakınlaştırmadığını belirten Tatlıses bu konuda bir de eleştiri de bulundu.

Tatlıses, Koronavirüs'ten korunma yollarını dikkate almayanlara şu sözlerle sitem etti;

"Cumhurbaşkanımız bangır bangır bağırıyor. Sağlık Bakanımız bangır bangır bağırıyor, 'maske takın' diye. Kimsenin taktığı yok. Bir tane adam çıktı, 'Dolu yağacak' dedi. Herkes arabasına 'maske' taktı. Can gitti mi gelmez. Araba gitti mi yenisi gelir."

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