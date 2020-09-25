İbrahim Kalın, Neşet Ertaş için çalıp, söyledi: 'Sen Benimsin Ben Seninim'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Neşet Ertaş'ın 8. ölüm yıl dönümünü Ertaş'ın 'Sen Benimsin Ben Seninim' adlı türküsünü söylediği video ile andı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş'ın 8. ölüm yıl dönümünü paylaştığı video ile andı.

Kalın, Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı türküsünü söylediği videoyu, "Bozkırın tezenesi, gönül dağımızın büyük ozanı Neşet Ertaş’ı vefat yıldönümünde rahmet ve hasretle yâd ediyorum. “Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur.” demişti rahmetli. Biz de bir türküsünü söyledik. Ruhu şâd olsun." sözleri ile paylaştı.