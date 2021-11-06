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İbrahim Kalın, Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı: 'Hep siz mi oynayacaksınız ya?'

"Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle"

06 Kasım 2021 14:43

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı.
 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım günü Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Millet Bahçesi açılışından önce gençlerle basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde basketbol oynayan gençlerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle" diyerek oyuna katılıyor.
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